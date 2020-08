Snažan zemljotres pogodio Indoneziju

Kako navodi Kancelarija za meteorologiju, klimu i geofiziku (BMKG) Indonezije, epicentar zemljotresa zabilježen je 171 kilometar sjeveroistočno od grada Larantuka u regiji Istočni Flores.

Provinciju Bengkulu, koja se nalazi na zapadu Indonezije, 19. augusta pogodila su dva zemljotresa jačine 6,9 ​​i 6,8 stepeni po Rihteru u razmaku od samo šest minuta.

Zemljotresi su česta pojava u Indoneziji. U zemljotresu jačine 7,5 stepeni i popratnom cunamiju koji su 28. septembra 2018. pogodili zaliv Palu i otok Sulawesi smrtno je stradalo 4.340 ljudi.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.9 in Banda Sea 46 min ago pic.twitter.com/TBB1TBwjLz

— EMSC (@LastQuake) August 21, 2020