Kako javljaju mediji, potres se osjetio sve do Atine i Istanbula i trajao je baš dugo. Jak potres osjetio se i na Kritu i Tesaliji.

Felt #earthquake (#deprem) M6.9 strikes 66 km SW of #İzmir (#Turkey) 10 min ago. Please report to: https://t.co/mKUv33n1GT pic.twitter.com/b3PsYvQbJV

— EMSC (@LastQuake) October 30, 2020