Snažan zemljotres pogodio Grčku, ima i povrijeđenih

Tri osobe su prebačene u bolnicu, a izdato je upozorenje na cunami, javlja Rojters.

Grčki Zavod za geodinamiku saopštio je da je potres jačine 6,4 stepena, koji je registrovan u 01:54 sati po lokalnom vremenu, pogodio oblast oko 50 kilometara južno od Zakintosa, nakon čega je uslijedio niz umjerenih naknadnih potresa.

I Američki geološki zavod (USGS) i Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) procijenili su jačinu zemljotresa na 6,8 stepeni.

Magnitude 6.8 earthquake Greece, Italy, Libya, and Albania 43 km from Zakinthos · 1:54 AM

Not close but felt strong enough to make me leave house pic.twitter.com/I5kQxaFOjB

— metacode (@metacode) October 26, 2018