Snažan zemljotres pogodio Grčku

Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa registrovan je na dubini od 40,5 kilometara.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar je na Tviteru objavio da je zemljotres na Kritu bio jačine 5,9 stepeni.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.9 in Crete, Greece 40 min ago pic.twitter.com/PNSyfy5tUf

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2020