Snažan zemljotres pogodio Aljasku, strahuju od cunamija

Јačina zemljotresa bila je 7,5 stepeni po Rihteru.

Američki centar za upozorenje na cunami saopštio je da je zemljotres, koji je u početku prijavljen kao magnitude 7,4, izazvao upozorenje na cunami u Send Pointu, Kold Beju i Kodiaku, koji su rijetko naseljeni.

Felt #earthquake (#sismo) M7.5 strikes 85 km SE of Sand Point (#Alaska) 23 min ago. Please report to: https://t.co/dkTdj7T036 pic.twitter.com/sD9XSSe6ow

— EMSC (@LastQuake) October 19, 2020