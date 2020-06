Snažan zemljotres blizu francuske obale

Zemljotres je registrovan oko 12.00 časova na 105 kilometara jugoistočno od naselja Duarnenez na dubini od dva kilometra.

Za sada nema izvještaja o potencijalnim žrtvama ili materijalnoj šteti, niti je izdato upozorenje na cunami, javio je "Sputnjik".

Felt #earthquake (#séisme #TremblementDeTerre) M4.6 strikes 79 km SW of #Guilvinec (#France) 15 min ago. Please report to: https://t.co/EkjCJIKV1Y pic.twitter.com/bNw302Ymn8

— EMSC (@LastQuake) June 27, 2020