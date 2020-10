Smanjiti okupljanja ljudi i ograničiti nepotrebna putovanja

NJemačka bi trebalo da nastavi da ograničava okupljanje ljudi i ograniči nepotrebna putovanja dok se bori sa sve težom epidemiološkom situacijom, rekao je danas pomoćnik kancelara Angele Merkel.

Helge Braun, šeg kabineta Merkelove, rekao je da je NJemačka na početku drugog talasa i da će samo odlučnost političara i stanovništva odlučiti da li se on može izbjeći ili usporiti.

"Moramo biti malo stroži na mjestima gde se lanci zaraze uglavnom šire, a to su zabave i putovanja", smatra Braun.

NJemačka je uspjela da održi broj novozaraženih i smrtnih ishoda nižim od mnogih svojih susjeda, ali je dnevni broj novih slučajeva od četvrtka, 8. oktobra skočio iznad 4.000, što je najviše od aprila.

Merkelova i gradonačelnici 11 najvećih njemačkih gradova saglasili su se u petak, 9. oktobra, da usvoje strože mjere ako infekcije pređu prag od 50 slučajeva na 100.000 stanovnika.

Više od 20 gradova je sada iznad tog nivoa, što je prouzrokovalo mješovita ograničenja unutrašnjih putovanja.

Braun, inače ljekar, rekao je da bi centri za testiranje trebalo da daju prednost radnicima zdravstvenog sektora i ljudima koji pokazuju simptome u odnosu na turiste.

Turisti mogu zaobići lokalna putna ograničenja ako prikažu negativan test na virus korona.

Bavarski premijer Markus Soder za vikend je predložio oštrije novčane kazne za ljude koji ne nose maske tamo gdje je to propisano, kao što su javni prevoz i prodavnice. Predviđa se kazna od 250 evra u poređenju sa sadašnjih 50 evra, i 500 evra za one koji to urade ponovo.

Braun se složio sa oštrim kaznama.

Merkelova će naredne sedmice razgovarati i sa drugim državnim premijerima.