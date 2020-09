Slavni hirurg 25 godina gomilao dijelove tijela od 1.000 pacijenata, bolnica sve zataškala

Svjetski priznat hirurg iz Velike Britanije Derek Mekmin našao se u fokusu ostrvskih medija pošto se pojavila informacija da je skupljao i skladištio dijelove tijela od hiljade pacijenata tokom 25 godina i tako prekršio brojne zakonske i etičke propise.

Mekmin, koji je usavršio tehniku zamjene kuka koju su doktori koristili kako bi spasili karijeru slavnog tenisera Endija Mareja, sačuvao je kosti od najmanje 5.224 pacijenta koje je operisao, među kojima je po svemu sudeći bilo i djece. Kako piše “Independent”, on nije imao dozvolu da čuva dijelove tijela, kao ni pristanak pacijenata da to čini.

Prema pisanju britanskih medija, policiju je o ovome obavijestila javna organizacija Human Tissue Authority, koja je o ovome informisana tek prošle nedjelje. Insajder sa privatne klinike tvrdi da je “bolnica ćutala o svemu i da je zataškala slučaj”.

“Independent” kaže da su doktori i medicinske sestre Edgbaston bolnice u Birmingemu, gdje je Mekmin obavljao operativne zahvate, znali šta radi slavni hirurg. Neki medicinski radnici su čak pomogali u tome, te su stavljali kosti u posebne sudove kako bi ih poslije Mekmin pokupio i “arhivirao”.

Slavni hirurg operisao je političara, poznate ličnosti i uspješne sportiste, a navodno je šefovima priznao prošle godine da čuva kosti pacijenata u kući u Vorčesteršajeru, kao i u kancelarijama u Birmingemu i da su to njegove kolege znale. Kazao je da čuva dijelove tijela za penziju, a bolničko osoblje kazalo je inspektorima da je skupljao kosti “kako bi mu um bio zaokupljen” pošto se povuče.

Policija je potvrdila da je pokrenula istragu koje te se tiče uzimanja dijelova tijela bez znanja pacijenata.

Bolnica ćutala o svemu

Insajder u bolnici kazao je za britanski list da je ta ustanova sve pokušala da sakrije.

- Zataškali su sve i čutali o ovome. Postoji mnogo pacijenata kojima nije rečeno i koji ne znaju da on ima njihove dijelove tijela - objasnio je uzbunjivač.

- On im je bio "guska koja je nosila zlatna jaja" i donosio je bolnici veliku zaradu. Mekmine je tamo radio dugo godina, to je maltene bila njegova bolnica. Šokantno je kako su dozvolili da se ovo toliko dugo odvija - dodao je on.

Udar na privatni sektor

Ovo otkriće ponovo dovodi u žižu javnosti pitanje bezbjednosti u privatnim medicinskim ustanovama u Velikoj Britaniji.

Naime, estetski hirurg Jan Paterson osuđen je 2017. na 20 godina robije zato što je izvršio nepotrebne operacije na preko 1.000 pacijenata.