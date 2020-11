Četvorica muškaraca povezanih sa desničarskom grupom Proud boys navodno su danas rano ujutro u Vašingtonu, ranjeni nožem i izbodeni nakon provedene izborne noći slaveći pobjedu Donalda Trampa u baru u blizini Bijele kuće.

NBC News poziva se na policijske izvore da su četiri žrtve tretirane zbog povreda koje nisu opasne po život nakon svađe u 700 bloku 14. ulice sjeverozapada oko 3.20 ujutro.

Vođa ponosnih dječaka Enrike Tario rekao je da je uboden u stomak, dok je koleginica Bevelin Beati dobila udarac u leđa.

Tario je tvrdio da je njegova grupa napadnuta nakon što su krenuli da pomognu starijem muškarcu koji je napadnut.

Prema pisanju Newsweeka napadači cu bili Afroamerikanci i bili obučeni u crno.

Police investigating a stabbing in DC at 14th Street & New York Ave #DC #Washington pic.twitter.com/2HTxvw709d