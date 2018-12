Škoti žele novi referendum za otcjepljenje od Britanije

Prvi ministar Škotske Nikola Stardžen odbacila je mogućnost secesije od Ujedinjenog Kraljevstva na bilo koji drugi način osim putem uredno dogovorenog referenduma.

Stardženova se suočava sa pritiskom nekih nacionalista da se ponovo pokrene pitanje otcjepljenja od Ujedinjenog Kraljevstva raspisivanjem referenduma bez dozvole britanskog parlamenta ili čak da se samo proglasi nezavisnost.

"Što se tiče referenduma, to je i dalje politika Škotske nacionalne partije /SNP/ i to će tako i da bude. Put ka nezavisnosti je referendum i za to postoji dobar razlog", rekla je ona, piše list "Herald".

Ona je dodala da je to način da se prođe test bilo kakvog glasanja te vrste, šansa za ljude da nedvosmisleno izraze većinsko gledište prema nezavisnosti u procesu koji je legitiman i koji će biti prihvaćen", rekla je ona.

Bilo kakvo glasanje o nezavisnosti Škotske prvo mora da odobri britanski parlament, a premijer Tereza Mej rekla je u više navrata da o tome sada nema govora.

Na referendumu 2014. godine, Škoti su podržali ostanak u Britaniji sa 55,3 odsto glasova, dok je 44,7 bilo protiv.

Trenutno, podrška nezavisnosti Škotske je oko 45 odsto, iako se javnost u Škotskoj sve više protivi planu Mejove za "Bregzit".