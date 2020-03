U SAD je u poslednja 24 sata od virusa korona umrlo 345 osoba tako je broj smrtnih slučajeva povećan na 1.438.



To je saopštio večeras američki Univerzitet Džons Hopkins i dodao je to do sada najveći broj mrtvih za jedan dan u toj državi.

U SAD je registrovano 94.238 zaraženih osoba, od kojih skoro 18.000 u jednom danu.

U toj zemlji gdje se epidemija brzo širi, zabilježen je najveći broj zaraženih u svijetu, dodao je Univerzitet.