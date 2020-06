"Skloni mu se s glave": Policajci držali muškarca na zemlji, jedan ga sve vrijeme udarao

Zaprepašćeni prolaznici snimili su haotičnu scenu tokom hapšenja muškarca (28) u Adelejdu u ponedjeljak uveče.

Na snimku se vidi kako ga najmanje trojica muškaraca drže na zemlji nekoliko minuta, prenosi Dejli mejl.

U jednom trenutku muškarac, inače pripadnik grupe domorodaca, sjedi na zemlji, dok mu jedan policajac više puta udara glavu o ogradu.

Dok ga dva policajca drže na zemlji, izgleda kao da ga treći udara u stomak.

#PoliceBrutality in Australia ... #blacklivesmatter @ScottMorrisonMP is this a case of importing values from the US? https://t.co/hURHfu4Wn9

— Izabella Rekiel (@izyofficial) June 16, 2020