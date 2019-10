Skandalozne fotografije prve otvoreno biseksualne kongreskinje iz Kalifornije Daily Mail je objavio dan nakon što je protiv nje pokrenuta istraga zbog navoda da je imala seksualne odnose s dvoje mladih asistenata, muškarcem i ženom.

Advokati mlade kongrskinje zatražili su od britanskog lista da ukloni sporne fotografije jer se radi o 'ugrožavanju privatnosti'. Takođe, negirali su da tetovaža ima ikakve veze s nacističkim simbolima, piše Huffington Post.

Shocking photos of Congresswoman Katie Hill are revealed as she's seen posing nude on 'wife sharing' sites https://t.co/HbnAWoV5Ou pic.twitter.com/MgWCRII9CM

— Daily Mail US (@DailyMail) October 24, 2019