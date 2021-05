JERUSALIM - Izraelska ratna avijacija izvela je rano jutros seriju masivnih vazdužnih udara na više lokacija u gradu Gazi.

Najnoviji napad je izveden samo nekoliko sati nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio novi, četvrti rat s palestinskim Hamasom koji upravlja Pojasom Gaze.

U jutrošnjem, 10-minutnom napadu gađani su ciljevi na širem gradskom području Gaze, akcija izraelske avijacije trajala je duže od jučerašnje, najsmrtonosnije do sada u kojoj je poginulo 42 Palestinaca i prema podacima iz izveštaja AP, jutros su sravnjene sa zemljom još tri višespratnice.

Iz izraelske vojske je saopšteno da su napadi izvedeni na suspektna prebivališta devetorioce zapovednika Hamasa širom Gaze, ali za sada nema podataka o broju žrtava i materijalnoj šteti.

Lokalni mediji su preneli da su u jutrošnjem udaru na meti izraelskih raketa i bombi bile i glavne priobalne saobraćajnice u zapadnim dijelovima grada, zgrade bezbjednosnih službi, a iz loklane elektrodistribucije je saopšteno da je oštećen dalekovod iz jedine elektrane koja snabdijeva električnom energijom veći dio južnih dijelova grada Gaze.

Iz izvora u izraelskoj vojsci i u Islamskom džihadu potvrđeno je da je ubijen Hasan Abu Harbid, komandant sjeverne divizije palestinskog pokreta Islamski džihad.

Pogibija komandanta Islamskog džihada izazvaće, po svemu sudeći, žestok odgovor palestinske strane u jeku sve težih sukoba između Izraela i Hamasa, prenosi Rojters.

U jučerašnjem TV obraćanju naciji premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavio je nastavak vazdušnih udara "punom snagom, do daljeg, jer Izrael namjerava da Hamasu naplati visoku cijenu", a podršku je dobio i od svog političkog rivala, ministra odbrane Izraela Benija Ganca.

Pripadnici Hamasa su takođe nastavili sa raketiranjem naseljenih mjesta u Izraelu, lansirajući projektile iz stabenih četvrti Gaze.

Jedna raketa Hamasa pogodila je sinagogu u gradu Aškelonu na jugu Izraela samo nekoliko sati prije večernje službe povodom praznika Šavut, ali nije bilo povrijeđenih, potvrđeno je iz službi za vanredne situacije.

U jučerašnjim vazdušnim udarima izraelske ratne avijacije na stambene četvrti čitave porodice su ostale zatrpane u ruševinama, a prašina, staklo i dijelovi zgrada pokrili su gradske ulice u Gazi. Palestinski izvori iz Gaze su sinoć saopštili da je broj stradalih civila nakon sedam dana sukoba sa Izraelom dostigao 197 i da među stradalima ima ima 58 maloljetnika i 34 žene.

Više od 250 ranjenih građana Gaze je evakuisano u Egipat na liječenje i oporavak od povreda, potvrdili su palestinski medicinski zvaničnici, prenio je ranije Tajms of Izrael.

Prema zvaničniom podacima u jučerašnjim izraelskim napadima poginulo je ukupno 42 ljudi, a među njima je bilo čak desetoro dece, prenio je ranije Rojters.

Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze saopštilo je u međuvremenu da je broj Palestinaca poginulih u Gazi povećan na 198, a da je među žrtvama 58 djece i da je oko 1.300 ljudi ranjeno.

14:59 Izraelska vojska pokušava da dokaže kako izbegava civilne žrtve u Gazi

Optužena da nasumično napada pojas Gaze i da ne pravi razliku između zvaničnika Hamasa i civila, izraelska vojska je odlučila da dokaže suprotno i objavila video i audio snimak akcije svojih vazduhoplovnih snaga.

Snimak pokazuje da piloti odustaju od udara iz vazduha pošto su primetili civile, a među njima decu.

14:44 Blinken pozvao Izraelce i Palestince da zaštite civile

Američki državni sekretar Entoni Blinken pozvao je danas Izraelce i Palestince da zaštite civile i rekao da Sjedinjene Američke Države intenzivno rade na zaustavljanju nasilja.

On je rekao da nije video nijedan izraelski dokaz da je Hamas delovao u poslovnoj zgradi u Gazi pogodjenoj u vazdušnom napadu tokom vikenda, preneo je AP. Blinken je kazao da je zatražio od Izraela da opravda napad.

Izrael je uništio zgradu u kojoj su bili smešteni agencija Asošieted pres i drugi mediji uz tvrdnje da je Hamas zgradu koristio kao vojnu obaveštajnu kancelariju.

13:47 Objavljen snimak ubistva Hasana Abu Harbida

גל תקיפות וסיכולים בעזה: בין מי שסוכלו בכיר בג'יהאד האיסלאמי, חוסאם אבו הארביד, מי שהיה מחליפו של בהא אבו אל עטא. במקביל - מטחים לבאר שבע ולעוטףhttps://t.co/SHfpuGTj3C pic.twitter.com/qYFLF3jFoF — החדשות - N12 (@N12News) May 17, 2021

13:20

Direct impact in Ashdod. Multiple people taken in ambulances from the scene. pic.twitter.com/3UkrygMI2X — Trey Yingst (@TreyYingst) May 17, 2021

12:52 Ubijen komandir Islamskog džihada, ali i 58 djece

12:46 Kremlj: Palestinsko-izraelski sukob predstavlja prijetnju Rusiji

Palestinsko-izraelski sukob predstavlja prijetnju Rusiji ukoliko se nekontrolisano razvije, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući opasku ruskog predsjednika da se ovaj sukob odvija u neposrednoj blizini ruskih granica, prenosi Taš.

12:41 Nehamer: Erdogan doliva ulje na vatru

Ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehamer oštro je danas kritikovao predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana tvrdeći da on ne doprinosi deeskalaciji, već eskalaciji nasilja na Bliskom istoku.

Nehamer je, na konfereciji za štampu, rekao da Erdogan dolijeva ulje na vatru.

Rekao je da Austrija ima istorijsku odgovornost prema Jevrejima, koji moraju imati mogućnost da bezbjedno žive u ovoj zemlji.

12:28 Erdogan traži od pape sankcije protiv Izraela

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan zatražio je danas od pape Franje da podrži sankcije protiv Izraela, rekavši da će Palestinci biti i dalje masakrirani sve dok međunarodna zajednica ne kazni Izrael.

Erdogan je tokom telefonskog razgovora sa papa Franjom ponovio i poziv međunarodnoj zajednici da preduzme konkretne korake kako bi odvratila Izrael i uputila mu pouku koju zaslužuje, navodi se u saopštenju.

12:10 Sirene u južnim gradovima

Sirene koje upozoravaju na raketni napad oglasile su se jutros u nekoliko južnih izraelskih zajednica u blizini Gaze, uključujući grad Aškelon i i gradove Kisufim i Ein Hašloša, javljaju izraelski mediji.

Nema izvještaja o žrtvama, ali je u padu rakete zapaljen jedan kokošinjac, prenosi "Tajms of Izrael".

Lokalne vlasti su naložile stanovnicima Regionalnog saveta grada Eškol, južno od Gaze, da ostanu u svojim skloništima do daljeg.

11:49 Najnoviji bilans žrtava

Live updates: IDF fighter jets attacked Hamas tunnel in Gaza Striphttps://t.co/0TOH1c01dZ — Sputnik (@SputnikInt) May 17, 2021

11:45 Erdogan: Zaustavite masakr

11:18 Iz Gaze uživo

11:14

#شاهد قوات الاحتلال ترتكب جريمة حرب جديدة وتطلق قنابل "محرمة دوليًا" على مناطق سكنية شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/k0WAOYkzKi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 17, 2021

11:11

#watched | A video documenting the moment the Israeli warplanes destroyed a building in Gaza. pic.twitter.com/2ZX8jAEt6q — shady (@shadyradia) May 17, 2021

11:05

🚨 BREAKING NEWS

The video shows a phosphorus bomb being fired. The white smoke is phosphorus smoke. This violates the 1980 Geneva Convention. This is a war crime!! #BREAKING #IsraelExposed #IsraelStopPlayVictim #Israel_uses_phosphorous_bombspic.twitter.com/81p5fZETNt — /ˈbjuːtɪfʊl/ 🇵🇸 (@hxnixvii) May 17, 2021

1:04 Bačena fosforna bomba?

Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da su korišćene fosforne bombe. Treba napomenuti da su bombe sa bijelim fosforom zabranjene 1980. godine Ženevskom konvencijom o pravilima ratovanja.

10:25 Najteži dan; Srušeno još višespratnica. Nema ni struje

Komanda izraelskih oružanih snaga potvrdila je da je izraelska ratna avijacija rano jutros izvela seriju vazdušnih udara na više lokacija u gradu Gazi i da je tom prilikom uništeno 15 kilometara tunela koje koriste jedinice palestinskog Hamasa, kao i prebivališta devetorice zapovjednika Hamasa.

Žitelji Gaze su potvrdili da su ih u ranim jutarnjim časovima probudile detonacije navodeći da je jutrošnje bombardovanje bilo najžešće od kako je prije sedam dana izbio sukob.

U izvještaju AP se navodi da su jutros sravnjene sa zemljom još tri višespratnice, ali još nema podataka o broju žrtava i materijalnoj šteti. Lokalni mediji su prenijeli da su u jutrošnjem udaru na meti izraelskih raketa i bombi bile glavne priobalne saobraćajnice u zapadnim dijelovima grada i zgrade bezbjednosnih službi, a iz lokalne elektrodistribucije je potvrđeno da je oštećen dalekovod iz jedine elektrane koja snabdijeva strujom veći dio objekata na južnoj strani grada.

Gradonačelnik Gaze Jahja Saradž potvrdio je da se situacija u gradu pogoršava iz dana u dan i upozorio da na palestinskim teritorijama vlada nestašica goriva, kao i da po 8 do 12 sati dnevno građani nemaju struju.

10:23

In response to non-stop rocket fire on Israeli civilians, the IDF launched Operation Guardian of the Walls one week ago. Here's what's happened so far: pic.twitter.com/sBcXSKxiMz — Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021

09:08 Snimci ruševina

Ruins & devastation | Scenes of destruction as more residential buildings flattened in #Gaza

Follow us on Telegram https://t.co/4xzXvnOzWv pic.twitter.com/aUHogorN3a — RT (@RT_com) May 17, 2021

08:29 Blokada SAD, treći put

SAD su u nedelju treći put blokirale zajedničku izjavu Savjeta bezbjednosti UN u kojoj se poziva na trenutni prekid vatre izmedju Izraela i Hamasa, rekla su dvojica upućenih diplomata za Tajms of Izrael.

08:28 Traži se prekid vatre

Diplomate u Savjetu bezbednosti UN i ministri spoljnih poslova 57 muslimanskih zemalja sazvali su hitne sastanke kako bi zatražili prekid krvoprolića posle gotovo sedam dana izraelsko-palestinskih sukoba u kojima je palestinski Hamas raketirao Izrael koji je sprovodio vazdušne napade na pojas Gaze.

08:04

#IDF carries out airstrikes targeting military assets in the intelligence HQ of #Hamas in the northern #Gaza Strip pic.twitter.com/OiZEtNiKK7 — RT (@RT_com) May 17, 2021

08:03 Za sedam dana 197 mrtvih

Palestinski medicinski izvori iz Gaze su sinoć saopštili da je broj stradalih nakon nedelju dana sukoba sa Izraelom dostigao 197, uključujući i 58 maloljetnih lica. Više od 250 ranjenih građana Gaze su evakuisani u Egipat, kako bi se tamo oporavljali od povreda, naveli su medicinski i izvori sa granice, prenosi "Tajms of Izrael".

Tri konvoja koja su prevozila 263 Palestinca su prešla granični prelaz Rafa i ušli u egipatski region Severni Sinaj. Egipatski Crveni polumjesec i Severni Sinaj su na Fejsbuku objavili da su medicinski timovi poslati da pomognu u transportu povrijeđenih. Predsjednik Egipta Abdel Fatah al Sisi je dao instrukcije vladi da "otvori egipatske bolnice da bi se primili ranjenici iz Pojasa Gaze", naveli su državni mediji u Egiptu.