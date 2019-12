Šest osoba ubijeno u pucnjavi kod supermarketa u Nju Džerziju

Policijske snage blokirale su područje oko supermarketa koje se nalazi kod obale rijeke Hadson. Pet osoba – tri civilne žrtve i dvojica naoružanih napadača – proglašeno je mrtvim unutar trgovine, rekao je policijski službenik Majkl Keli.

U razmjeni vatre ispaljene su na stotine metaka, a dvojica napadača djelovala su samostalno, dodao je.

An intense shootout lasted for hours in #Jersey #City, New #Jersey as two black-clad attackers went on a #Shooting rampage, killing a police detective and three civilians. The suspects were shot dead in a firefight as well.

