Serija razornih tornada pogodila Ameriku: Stradale najmanje 23 osobe VIDEO

Najmanje 12 žrtava je bilo u okrugu Lee, pet do šest milja južno od grada Opelika. CNN prenosi da bi broj žrtava mogao rasti.

Šerif okruga Lee opisao je tornade kao izrazito razorne dodavši "kao da je neko uzeo oštricu i samo ogrebao zemlju."

More storm damage... about to totally dark, I still hear helicopters and emergency sirens. #tornado in Bearegard pic.twitter.com/nWm1bRNeHW

— Scott Fillmer (@scottfillmer) March 3, 2019