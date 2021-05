Serija masivnih vazdušnih udara na više lokacija, broj žrtava raste; Netanjahu objavio rat Hamasu

7.55 Bijela kuća vrijedno radi

Američki predsjednik Džozef Bajden izjavio da njegova administracija radi sa Palestincima i Izraelcima kako bi se smirila situacija u pojasu Gaze.

"Vjerujemo da Palestinci i Izraelci podjednako zaslužuju da žive bezbjedno, da imaju podjednake uslove za slobodu, prosperitet i demokratiju", izjavio je Bajden u video snimku emitovanom na događaju kojim se obilježava muslimanski praznik Eid el Fitr, preneo je Rojters.

Bajden je dodao da će Bijela kuća nastaviti da razgovara sa Palestincima i Izraelcima i ostalim regionalnim partnerima kako bi se išlo ka smirivanju situacije.

7.50 AP traži istragu

Glavna urednica američke novinske agencije Asošiejted pres Sali Bazbi zatražila je nezavisnu istragu povodom izraelskog bombardovanja zgrade u Gazi, u kojoj su bili smješteni novinari AP-a i drugih medija, ističući da javnost ''zaslužuje činjenice''.

Ranije u toku dana je premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao da je "obavještajna kancelarija palestinske terorističke organizacije bila u toj zgradi i da je odatle organizovala terorističke napade na izraelske civile, zbog čega je objekat bio legitimna meta".

Bazbi je rekla da AP nije do sada vidio nijedan dokaz od izraelskih zvaničnika kojim bi se opravdalo bombardovanje i rušenje dvanaestospratnice u subotu, prenosi Rojters.

7.20 Serija vazdušnih udara

Izraelska ratna avijacija izvela je rano jutros seriju masivnih vazdušnih udara na više lokacija u gradu Gazi, samo nekoliko sati nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio novi, četvrti rat s palestinskim Hamasom koji upravlja Pojasom Gaze.

U jutrošnjem, 10-minutnom napadu gađani su ciljevi na širem gradskom području Gaze, akcija izraelske avijacije trajala je duže od jučerašnje, najsmrtonosnije do sada u kojoj je poginulo 42 Palestinaca i prema podacima iz izvještaja AP, jutros su sravnjene sa zemljom još tri višespratnice.

"Mom, answer me! Mom, please don't leave me! Please stay with me!"

A Palestinian young man burst into tears as he was looking for his mother under the rubble of their house in #Gaza city last night. The Israeli murderers air-struck the house while they were sleeping inside. pic.twitter.com/iJD538dUIl

— Quds News Network (@QudsNen) May 16, 2021