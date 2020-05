Seong Ho: "Kim je mrtav, vlast preuzima njegova sestra"

Ji je naveo da ima informaciju da je Kim preminuo prije nedjelju dana i da bi Pjongjang tu vijest mogao da objavi tokom vikenda.

Prema njegovom mišljenu, moguće je da će istovremeno biti saopšteno da je za Kimovog nasljednika izabrana njegova sestra Kim Jo Džong.

Ji je precizirao da mu je javljeno da je Kim prreminuo prošlog vikenda nakon kardiovaskularne operacije, prenosi londonski Miror.

Defector-run Fighters for a Free North Korea (FFNK) released 500,000 flyers to the North carrying news of the recent South Korean election victories of Thae Yong Ho and Ji Seong-ho.

The group also placed cash, SD cards, USB drives in the balloons. https://t.co/CC9tV1uSpf

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) May 1, 2020