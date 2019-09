Senator zapucao na protestu, ranio dvoje ljudi

Senator s Haitija otvorio je vatru tokom jučerašnjeg protesta koji se održavao ispred zgrade parlamenta. On je prilikom izlaska iz zgrade, braneći se od demonstranata potegao pištolj i zapucao. Ranio je dvije osobe, uključujući fotografa "Associated Pressa", javlja BBC.

Foto: You tube, printscreen Foto: You tube, printscreen

Žan Mari Ralf Fetir počeo je pucati dok je napuštao vozilo ispred zgrade parlamenta u glavnom gradu. Pritom je pogodio Šerija Dju-Nalija, fotografa Associated Pressa. U incidentu je ranjen i zaštitar Leon Leblanc.

Dju-Nalio, koji je nosio oznaku "Press", zadobio je i udarac u lice. Sada se nalazi u bolnici i oporavlja se. Nije poznato u kakvom je zdravstvenom stanju zaštitar Leblanc.

Senator je izjavio kako je koristio vatreno oružje, jer se branio od demonstranata i jer su mu prijetili "naoružani pojedinci".

"Napale su me nasilne militantne grupe, pa sam se branio. Imam pravo na samoobranu", rekao je Fetir za lokalni radio Mega.

Demonstranti su se okupili ispred zgrade parlamenta kako bi protestovali zbog ekonomske i političke krize. Naime, građani Haitija već su neko vrijeme osuđeni na nedostatak goriva. Bore se i s rastućom inflacijom i korupcijom u vladi.