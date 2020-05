Čuveni američki glumac Robert de Niro snažno je kritikovao način na koji američki predsjednik Donald Tramp upravlja krizom koju je izazvao korona virus.

De Niro je opisao konferencije za novinare u Bijeloj kući kao šekspirovske.

U intervjuu BBC, on je rekao da ga muči to što niko ništa ne govori. De Niro je optužio američkog predsjednika da ne mari za to koliko je Amerikanaca umrlo i stavlja na prvo mjesto ponovni izbor za predsjednika.

– Trampu je bitno samo da bude ponovo izabran, nije ga briga što ljudi umiru. Njemu nije stalo do ljudi – istakao je čuveni američki glumac.

– Veoma je čudno, Njujork izgleda kao grad duhova. A onda vidite i druge velike dijelove svijeta, velike gradove u istoj situaciji. Sve to izgleda kao naučnofantastični film – rekao je on.

Prema De Nirovim riječima, guverner Njujorka Endrju Kuomo obavio je sjajan posao – on je uradio ono što je Tramp trebalo da uradi.

Čuveni američki glumac duže vrijeme kritikuje Trampa.