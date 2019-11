Scene kao iz apokaliptičnih filmova: Od požara nebo postalo narandžasto

Mještanima Mildure nimalo nije lako jer vjetrovi duvaju oko 40 km na sat, a temperature se penju do 40 stepeni. Povrh svega, vidljivost je značajno opala jer je nebo poprimilo narandžastu boju.

– Vjetar je oštar, a nebo narandžasto. Užasno je. Prašine ima toliko često da je to postalo normalno kod nas – rekao je jedan stanovnik Mildure.

There's been apocalyptic like scenes in the state's north-west with a dust storm sweeping through blanketing Mildura. @Brett_Mcleod #9News pic.twitter.com/TAkXpBA05h

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) November 21, 2019