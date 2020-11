Savezni Sud odbacio tužbu Trampovog tima za Pensilvaniju

Veće sastavljeno od troje sudija Apelacionog suda za treći krug odbilo je zahtjev Trampovog štaba, koji je predvodio Rudi Đulijani, za izmjenu tužbe koja je prethodno odbijena, prenosi Si-En-En.

- Tvrdnje štaba nemaju nikakvo utemljenje. Broj glasačkih listića koje oni konkretno osporavaju daleko je manji od 81.000 glasova razlike u pobjedi - napisale su sudije.

WATCH: Crowd gasps after finding out that a mysterious spike of votes in Pennsylvania had 600,000 votes for Biden and only 3,200 for @realDonaldTrump pic.twitter.com/Sa1n3jpyhf

— Team Trump (@TeamTrump) November 25, 2020