Sav izujedan mjesec dana preživio u medvjeđem brlogu

Prema pisanju ruskih medija imao je sreće jer su ga pronašli lovački psi, a kada je nađen prvo se mislilo da je mrtav.

Odmah je odveden u bolnicu, gdje je ispričao da se borio sa medvjedom, prilikom čega mu je slomljena kičma.

Dodao je da je pio sopstveni urin da bi preživio, a doktori su rekli da je "čudo" da nije ubijen. "Lokalni medicinari kažu da ne mogu da objasne kako je čovek preživjeo takve povrede", navedeno je u izveštaju.

Man 'looking like a mummy' is rescued after spending a MONTH in a bear den in Russia https://t.co/dioDT7E6DC

— Daily Mail Online (@MailOnline) 26. lipnja 2019.