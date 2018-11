Salvini na meti kritika zbog selfija iz Venecije FOTO

Velike nepogode pogodile su sjevernu i zapadnu Italiju, područja Trentina i Veneta.

Salvini se pridružio spasiocima na putu prema Belunu, području koje je kopnenim putem odsječeno i za koje se smatra da je najviše stradalo tokom nevremena posljednjih dana.

Cadore: argini crollati, frane, strade mangiate da acqua, ettari di alberi abbattuti. Questa gente di montagna è tutto fuorché rassegnata, già al lavoro per ricostruire: dal governo daremo tutto l’aiuto possibile. Qui come in tutte le zone del Paese martoriate dal maltempo. pic.twitter.com/Zrva5FwHBs

Salvini je juče obećao i prvih 200 miliona evra, koji će biti upućeni za pomoć stanovnicima ugroženih oblasti.

Italijanski ministar obilazak ugroženih područja obilježio je nizom fotografija i selfija, koje je objavio na društvenim mrežama.

Jedna fotografija izazvala je najviše pažnje, a to je nasmijani selfi sa broda civilne zaštite u Veneciji.

Fotografija nasmijanog Salvinija u poplavljenoj Veneciji našla se na udaru komentara korisnika društvene mreže Tviter.

Korisnici su u velikoj mjeri bili “zgroženi neprimjernim poziranjem i nasmijanim licem zamjenika premijera” s obzirom da se uputio na lokacije u kojima su ljudi i prirodna nastradali.

Se vado, mi criticano perché vado.

Se non vado, mi criticano perché non vado.

Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene.

Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra?

Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 4, 2018