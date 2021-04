Princ Filip, suprug kraljice Elizabete, sahranjen je danas u kraljevskoj kripti zamka Vindzor. Sahrani je zbog antipandemijskih mjera prisustvovalo samo 30 zvanica, uglavnom članovi užeg kruga porodice.

Kovčeg je spušten u kraljevsku grobnicu u kapeli Svetog Đorđa uz zvuke gajdi i truba, molitvu i čitanje Filipovih titula. Trubači kraljevskih marinaca svirali su posljednji pozdrav.

Arhiepiskop Kantrberijski Džastin Vibli je čitao dijelove Јevanđelja po Mateju, a sveštenik Dejvid Honer u svojoj molitvi je rekao da je princ Filip svojim životom sve nadahnuo i zadužio svojom dobrotom i ljubavlju.

Članovi porodice zauzeli su svoja mjesta u kapeli. Kraljica Elizabeta je stigla u kapelu prije minuta tišine održanog za princa Filipa.

Kako je ranije najavljeno, kraljica je u kapeli sjedila sama, a tokom ceremonije je brisala suze.

The grief-stricken Queen is supported by her loyal lady-in-waiting Susan Hussey as her husband of 73 years is laid to rest https://t.co/UVaL6Xkjz4 pic.twitter.com/usk7qkEBg3

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 17, 2021

Povorku su predvodili princ Čarls i njegova sesta Ana. Koliko je Čarlsu teško pala smrt oca pokazuje to što su mu oči sve vrijeme bile pune suza.