SAD: Pucnjava u srednjoj školi, ranjene tri osobe

Povrijeđena su dva učenika i jedna odrasla osoba, vjerovatno radnik u školi, kada je napadač otvorio vatru, rekli su školski zvaničnici i policija.

Incident se dogodio u mjestu Rigbi, saopštila je policija, dodajući da niko od ranjenih nije u kritičnom stanju.

I am praying for those affected by the horrific events in Rigby today. I am grateful for the service of law enforcement, first responders and teachers responding quickly to keep students safe. https://t.co/7PU8t4HoDB

— Senator Mike Crapo (@MikeCrapo) May 6, 2021