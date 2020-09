Sa kojim sve simptomima dijete ne smijete da pošaljete u školu i vrtić

Svaki roditelj dobro zna da je ovo vrijeme kada djeca počinju masovno da šmrkću, slinave, dobijaju temperaturu... ali ono što ih sada zbunjuje i zbog čegi neki upadaju i u paniku jeste kako sa svim tim simptomima u doba korona virusa.

Treba li odmah da povučem dijete iz škole i vrtića, na koliko dana, da li odmah da ga vodim kod ljekara, ili možda u kovid ambulantu, da li da mu radim saomoinicijativno PCR test, treba li da obavijestim sve sa kojima je bilo u kontaku… Brojna su pitanja pred zabrinutim roditeljima.

Prvo, ono što je činjenica, jeste to da svaki septembar, oktobar pa nadalje, prvenstveno taj povratak u kolektiv, predstavljaju početak sezone respiratornih infekcija. Na sve to dodajte i sezonu alergija koja još traje. Djeca kašlju, imaju temperaturu, curi im nos i grebucka ih grlo. To ne bi bilo ništa zabrinjavajuće bilo kog drugog semptembra, ali ne i ove jeseni u godini korone.

Ono što je izvjesno, to je da roditelji više nego ikada prije, moraju da budu spremni na češće uzimanje bolovanja, jer i zbog najmanjeg simptoma djecu će morati da povuku iz škole ili vritća. Dodajmo tome i to da nije baš preporučljiovo da dugo vremana provode sa bakama i dekama, tako da zaboravite na baka servis ove jeseni i zime.

Obavještenje vrtića

U prilog tome govori i to što su recimo roditelji mališana centralne prestoničke opštine dobili obavještenje u kome se navodi da u “slučaju sumnje na respiratorne infekcije kod djeteta, roditelja, školske djece i ostalih članova zajedinčkog domaćistva, do dobijanja tačne dijagnoze, a da nije kovid 19, dijete ne dovode u vrtić”.

Takođe, navodi se dalje u obaveštenju za roditelje, u koje je Blic imao uvid, u slučaju sumnje na kovid 19 ili testiranje jednog ili oba roditelja, djeteta, članova zajedničkog domaćisntva ili školske djece, dijete ne dovidi u vrtić do dobijanja rezultata.

Naravno, navodi se i da dijete ne treba dovodi u vrtić ukoliko je neko od članova porodice ili zajedničkog domaćinstva u izolaciji zbog potvrđene zaraze ili rizičnog kontakta.

Svaku nelagodu ozbiljno tretirati

Dakle, šta roditelji da rade, odnosno sa kojim tačno simptomima djeca nikako ne treba da idu u školu i vrtić.

– Sa prvim kašljem, temperaturu i da ne pominjem. Pri pojavi bilo kakvog simptoma respiratorne infekcije dijete treba odvesti kod ljekara da se odrade analize, prvnstveno krvna slika i da se utvrdi šta je sa djetetom. Ja sam za maksimalnu opreznost u ovoj situaciji – naglašava dr Dejan Joneva, pedijatar iz Doma zdravlja “Dr Simo Milošević”.

On objašnjava da je trenutno “simptomatika korona virusa veoma bogata i šarenolika”.

Kreće se od klasičnih simptoma respiratornih infekcija do stomačnih tegoba i zbog toga svaku nelagodu treba ozbiljno tretirati.

Dr Jonev dodaje i da ovakav stav treba da postoji ne samo zbog korona virusa već i zbog sprečavanja širenja drugih bolesti kojima su deca podložnija u velikim kolektivima pa i očuvanja imuniteta mališana.

Mora da postoji svijest o ozbiljnosti situacije

Na konstataciju da to znači bolovanje na prvo “kašljucanje” i curenje iz nosa mališana (istini za volju, mnogi roditalji prije doba korone slali su djecu i u školu i vritić i kada kašljucaju i slinave, sve dok “nije ništa ozbiljno”), dr Jonev priznaje da to jeste veliki problem, ali i kaže da treba da postoji svijest o ozbiljnosti situacije.

– Imao sam slučaj kada je otac doveo kćerku sa simptomima respiratorne infekcije i odmah je pitao da li treba da se javi u svoju firmu i kaže da mu je dijete bolesno. Djevojčica je, srećom, imala bakterijsku upalu grla. Razumljivo je da su roditelji prvenstveno zabrinuti za djecu, ali treba da postoji i ta doza odgovornosti da i otac ili majka mogu potom virus da šire na svom radnom mjestu. Zato se i trudimo da roditeljima maksimalno izađemo u susret i da im damo potvrde za bolovanje – priča ovaj pedijatar.

Na kraju, on zaključuje da situacija nije zavidna, ali da moramo biti na oprezu.

Svaka tegoba se mora tretirati ozbiljno, a po potrebi dijete izolovati i pratiti njegovo ponašenje.

Dr Jonev apeluje da treba održati svijest o tome da je situacija ozbiljna kao i pozvao na odgovornost svih građana zarad opšteg dobra.

O djeci i školama danas je govorio i epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović koji je rekao da “nemamo situaciju da se moraju zatvarati škole zbog većeg broja oboljele djece, niti smo apsolutno blizu takve situacije”.

“Poslodavci da imaju razumijevanja”

U tri niške škole inače javila su se djeca koja ne dolaze na nastavu zbog simptoma sličnih korona virusu, a dr Tiodorović je istakao da je to bilo očekivano i da je veoma važno što se u tim situacijama pokazalo da roditelji, prosvetni radnici i zdravstveni sistem prate situaciju na dnevnom nivou i pravovremeno reaguju.

Rekao je i da poslodavci moraju da shvate da majka ili otac imaju pravo da ostanu sa djetetom, ukoliko se pojavi sumnja da je ono zaraženo korona virusom.

– Treba da shvate da će im onaj radnik koji je oslobođen razmišljanja da li je dijete dobro biti bolji izvršilac poslova kada dođe na posao poslije tih nekoliko dana s djetetom, nego da bude na poslu s prinudom, a da u vrtić ili školu pošalje dijete koje nije potpuno zdravo – upozorio je Tiodorović.

Simptomi korone kod djece drugačija od onih kod odraslih

Podsjetimo i na strana istraživanja prema kojima su simtopmi korone kod djece drugačiji od onih kojih se javljaju kod odraslih.

Naime, dijareja i povraćanje mogu biti ključni simptomi kovida-19 kod djece, tvrde istraživači Kraljičinog univerziteta u Belfastui.

– U našoj grupi dijareja i povraćanje bili su prediktivniji od, recimo, kašlja ili čak poremećaja mirisa i ukusa. Ako zapravo želite da dijagnostikujete infekciju kod djece, morate da počnete da tražite dijareju i povraćanje, a ne samo respriratorne simptome – rekao je jedan od autora studije Tom Voterfild.