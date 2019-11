Ruski ekspert: Amerikanci zavrću ruke partnerima da prodaju svoje oružje

Ruski vojni ekspert Aleksandar Žilin ocijenio je povodom američkih prijetnji sankcijama egipatskim vlastima ukoliko nabave ruske lovce "Su-35", da su Amerikanci počeli da koriste silu i da "primoravaju i zavrću ruke svojim partnerima kako bi progurali svoje oružje".

Podsjećajući da je Vašington pokušavao da izvrši pritisak i na druge zemlje, poput Turske, zbog kupovine ruskog naoružanja, ruski vojni eksperti ocjenjuju da SAD nisu spremne za fer konkurenciju na globalnom tržištu oružja i da ponovo pribjegavaju "užasnoj praksi pritiska na suverene države koje biraju najbolje oružje za odbranu", prenosi "Sputnjik".

"Pritisak će biti ogroman. Nažalost, svijet se već duže vrijeme suočava sa takvim potezima Amerike koja na tržištu oružja umjesto konkurentnošću nastupa prisilom, prinudom. Vidimo kako se oni ponašaju prema Turskoj, a sada je na red došao Egipat", rekao je Žilin.

On je dodao da nema sumnje da će se i druge zemlje suočiti sa istim problemom.

"Mislim da nije teško dati odgovor na pitanje zašto SAD to rade, s obzirom da gube trku na tržištu oružja. Amerikanci su prosto počeli da koriste silu, primoravaju, zavrću ruke svojim partnerima kako bi progurali svoje oružje", naglasio je Žilin.

"Sputnjik" navodi da je avion "Su-35" jedan od najboljih u svijetu višenamjenskih lovaca "4++ generacije", izuzetnih manevarskih mogućnosti, a uspješno je testiran i u Siriji.

Eksperti ocjenjuju da ruski lovac prevazilazi zapadne modele po brzini, manevarskim sposobnostima i razmerama, kao i da je bolji od zapadnih konkurenata u bliskoj borbi.

"Mislim da ovo nije nikakvo ’rusovanje‘, ali naši avioni su jeftiniji od zapadnih i `Su-35` potpuno odgovara potrebama Egipta, uključujući i potrebu da se suprotstave avijaciji NATO-a i SAD. Oni su im dovoljni. Najvažnija je obuka pilota, ali mi možemo da im obučimo posade tako da im niko u regionu ne može parirati", naveo je Žilin.

"Sputnjik" ističe da će se, ako se SAD zaista odluče na uvođenje mjera protiv Egipta, Vašington najvjerovatnije ograničiti na djelimično rezanje ekonomske pomoći Egiptu, čiji je dio i vojna komponenta.

"Ali, oni će tada sebi nanijeti štetu jer u okviru te pomoći Egipat, prije svega, kupuje američko oružje. Zbog toga će se SAD, kao i u slučaju Turske, ograničiti na zastrašivanja, usvajanje blažih sankcija, ali neće ići na ozbiljne mjere", navodi portal i dodaje da je moguće djelimično zamrzavanje vojno-ekonomske pomoći, ali da ni to, vjerovatno, neće dugo trajati.

Stručnjak za Ameriku Aleksandar Domrin rekao je da su se "najvažniji ’razlozi‘ već čuli i da se govori o nelojalnoj konkurenciji, da Amerika ponovo hoće da bude velika, da Amerika hoće da promoviše sopstvenu ekonomiju i ekonomske projekte".

"I to je apsolutno razuman i racionalan interes svake zemlje. Ali, zašto je to nelojalna konkurencija? Amerikanci stvarno proizvode dobru vojnu tehniku i umesto da se takmiče nekakvim ekonomskim pokazateljima, dostignućima i kvalitetima, oni pokušavaju to da proguraju silom i da kazne one koji odbijaju da kupuju američke proizvode. To je apsolutno necivilizovano i to će se prije ili kasnije vratiti Americi kao bumerang", smatra Domrin.

Napominjući da je u SAD riječ "necivilizovanost" najveća uvreda koja se može izreći oponentima, Domrin smatra da bi Rusija trebalo češće da ukazuje Vašingtonu na njegovu "necivilizovanost" i da ga poziva na "civilizovano ponašanje".

Ruski vojni eksperti ističu da se danas vojno-tehnička saradnja Rusije i Egipta uspješno razvija. Kairo je danas jedan od glavnih kupaca ruskog naoružanja, a nedavno su održane i zajedničke rusko-egipatske vojne vježbe protivvazdušne odbrane "Strijela prijateljstva-2019".

"Sputnjik" navodi da su prijetnje, ucjene i zastrašivanja već postali prepoznatljiva praksa Vašingtona prema "neposlušnim" zemljama, prenoseći pisanje "Vol strit žurnala" da su američki državni sekretar Majk Pompeo i šef Pentagona Mark Esper pozvali u pismu egipatskog ministra odbrane da odustane od sporazuma sa Rusijom o kupovini ruskih lovaca.

U pismu se ističe da će novi veliki dogovori o naoružanju sa Rusijom u najmanju ruku otežati razmjenu vojnih informacija sa SAD, kao i američku vojnu pomoć Egiptu.

Prema riječima neimenovanog predstavnika Stejt departmenta, dogovor o kupovini ruskih lovaca može dovesti do toga da Vašington izrekne sankcije Kairu.

Ovaj posao između Rusije i Egipta, kako navode izvori, dogovoren je krajem prošle godine i podrazumijeva isporuku više od 20 aviona u vrijednosti od dvije milijarde dolara. Sama isporuka, kako tvrde mediji, trebalo bi da počne u periodu 2020–2021. godine.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu početkom sedmice doputovao je u Kairo da bi prisustvovao četvrtom sastanku zajedničke rusko-egipatske komisije o vojno-tehničkoj saradnji. Tokom posjete, Rusija je ponudila Egiptu pomoć u jačanju odbrambenih sposobnosti zemlje.