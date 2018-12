Ruski bombarderi sletjeli u Venecuelu VIDEO

Ruski strateški bombarderi Tu-160 su nakon transatlantskog leta od 10 hiljada km sletjeli u Venecuelu, koja je ovo vidjela kao priliku da demonstrira odlučnost da brani naciju od moguće strane vojne intervencije uz pomoć prijatelja, ako je potrebno.

Dva bombardera sletjela su na međunarodni aerodrom Simon Bolivar u ponedeljak, gde ih je dočekala počasna garda vazduhoplovnih snaga Venecuele.

Noseći narandžasto odjelo i borbene kacige, ruski vojnici izašli su na pistu gdje su prezentovali smanjeni model bombardera "bijeli labud", kojim su upravo preletjeli 10 hiljada km kako bi stigli do karipskih obala gdje će učestvovati u kombinovanim operativnim letovima sa kolegama iz Venecuele.

"Venecuela će to uraditi sa našim prijateljima koji se zalažu za odnose zasnovane na poštovanju između država," rekao je ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez.

Dok je ruska strana svoj dolazak opisala kao "rijetka prijateljska poseta", ministarstvo odbrane Venecuele navelo je da će operativni letovi "Rusija-Venecuela 2018" predstavljati "demonstraciju sile".

Tu-160, koji je poznat kao "bijeli labud", najveći je supersonični borbeni avion na svijetu. Avion velikog dometa, sposoban da nosi nuklearne rakete, može da pređe razdaljinu veću od 12 hiljada km bez punjena rezervoara. Slične letove bez pauze ruske vazduhoplovne snage izvele su 2008. i 2013. do Venecuele.

Let do Venecuele preko Atlantskog okeana, Barencovog mora, Norveške i Karipskog mora nije prošao nezapaženo, jer su norveški avioni F-16 pratili ruske tokom dijela leta, iako je prema ruskom ministarstvu odbrane let "u skladu sa međunarodnim propisima o upotrebi vazdušnog prostora".