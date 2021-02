Ruske diplomate napustile zemlju na pružnim kolicima

Pošto su granice zatvorene duže od godinu dana i putnički saobraćaj je obustavljen, bio je to dug i težak put kući, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

U saopštenju se ističe da je glavni pokretač drezine bio zvaničnik ruske Ambasade Vladislav Sorokin, koji je kolica gurao preko željezničkog mosta iznad rijeke Tumen u Rusiju.

Eight employees of Russia's Embassy in Pyongyang and their families spent more than 34 hours trying to leave North Korea, a grueling trip that ended with at least one diplomat pushing his luggage and young children on a railway trolley https://t.co/DZmMr1fGAi

— CNN International (@cnni) February 26, 2021