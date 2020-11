Ruska zastava se vijori iznad Dadivanka

Zvona manastira Dadivank vraćena su na manistir zbog toga što je Azerbejdžan dao Jermeniji dodatnih 10 dana za povlačenje vojske iz Kelbadžarskog rejona Nagorno-Karabaha.

Zvona su prethodno skinuta da bi bila sklonjena kako ih azerbejdžanski vojnici ne bi uništili.

Russian peacekeeper troops at Dadivank. pic.twitter.com/Hu6ht32HYr

Ruske mirovne trupe stigle su u Dadivanank i razvile svoju zastavu u blizini manastira.

Bells of Dadivank monastery have been hung back according to this video. They were removed earlier to take them out of the monastery so that Azerbaijani vandals would not destroy them. But apparently the handing of the territory to Az was postponed by 10 days. https://t.co/H5BOjJyFU8 pic.twitter.com/IEcjEfRq2n