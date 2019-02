Ruska rijeka poplavila Kaliforniju, dvije hiljade zgrada poplavljeno

Ruska rijeka poplavila je obale, voda je doprla do krovova kuća i potopila automobile pa su vlasti okruga Sonome nekih 110 kilometara sjeverno od San Franciska naredile evakuisanje 3.600 ljudi, objavile su lokalne vlasti.

Stanovnici se kreću u čamcima, što pokazuje da ipak nisu svi napustili grad.

Rijeka je porasla 13,7 metara kasno u srijedu i očekuje se da će vodostaj padati u narednim satima.

Meteorolozi kažu da je ovo najgora poplava od 1995. godine, kada je rijeka narasla 14,6 metara.

Russian River resident grappling with another #atmosphericriver in Guerneville, Tuesday morning @NorthBayNews @NWSBayArea #fllod #sonomacounty #castorm #cawx pic.twitter.com/5wZTKXKvuS

— Kent Porter (@kentphotos) 26. veljače 2019.