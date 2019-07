Rusija odobrila izgradnju auto-puta sa Kinom

Auto-put "Meridijan" će ići na zapad sa granice Kine i Kazahstana i predstavljaće najkraći put za prevoz robe između Evrope i Kine, a cijela dužina puta iznosiće oko 8.000 kilometara.

Ruski premijer Dmitrij Medvedev odobrio je prvu fazu projekta, koji će finansirati privatni investitori i država.

Procjenjuje se da će u izgradnju auto-puta biti uloženo oko 9,4 milijarde dolara.

Ruska agencija RIA novosti prenosi da je kupljeno 80 odsto potrebnog zemljišta za prolazak auto-puta.

Ovaj projekat je jedan od mnogih čiji je cilj poboljšanje infrastrukture i povezanosti u regionu.

Predsednik Kine Si Đinping je 2013. godine pokrenuo inicijativu "Pojas i put", globalni infrastrukturni program izgradnje luka, puteva i željeznica, kako bi se stvorili novi koridori za povezivanje Kine sa Azijom, Afrikom i Evropom.

Scoop: Russian government signs off on privately-financed, $9.4 billion, 2,000-km "Meridian" highway to connect China with Europe. https://t.co/NhVpjzMxch pic.twitter.com/hYhzGaFqFK

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) 9. srpnja 2019.