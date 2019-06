Rusija je spremna ako Amerika rasporedi snage u Ukrajini  

Rusija će biti spremna u slučaju da Amerika donese odluku da svoje snage rasporedi u Ukrajini, izjavio je šef komiteta za međunarodne odnose ruske Državne dume Leonid Slucki.

On je podsjetio na činjenicu da su određeni američki zvaničnici htjeli to da učine još dok je na čelu Ukrajine bio Petro Porošenko, ali da se to nije dogodilo.

„Ako hoćete moju ličnu ekstrapolaciju, malo je vjerovatno da će se to dogoditi. Ali nije isključeno da će to pokušati“ rekao je Slucki.

On je ukazao i na činjenicu da se ruske oružane snage nalaze u najvišoj do sada fazi borbene gotovosti i da su spremne da odgovore na bilo koje prijetnje.

„Spremni smo da nijedna dlaka ne fali sa glave nijednom građaninu Ruske Federacije“, zaključio je.