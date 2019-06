Rusija, Amerika i Izrael postigli dogovor o Siriji

Patrušev se sastao sa pomoćnikom američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost Džonom Boltonom i šefom izraelskog savjeta za nacionalnu bezbjednost Meirom Benom Šabatom.

"Mi smo se složili oko većine (pitanja) i o tome kakvu Siriju želimo da vidimo na kraju", rekao je Patrušev.

Prema njegovim riječima, terorizam ostaje jedan od glavnih problema u Siriji, a izazovi na Bliskom istoku su stvarni, stoga im se treba suprotstaviti.

"U potpunosti se slažemo sa mišljenjem premijera Netanijahua po pitanju toga kakva treba da bude Sirija na kraju naših akcija - mirna i bezbjedna. Želim da dodam da se moraju osigurati suverenitet, nezavisnost, teritorijalni integritet Sirije", dodao je Patrušev.

Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije izjavio je da je broj terorista u Siriji i Iraku značajno manji, zahvaljujući pomoći SAD.

This morning in Jerusalem a summit lead by Prime minister ⁦@netanyahu⁩ with the National Security Advisors of the USA John Bolton and Russia Nikolai Patrushev. You don’t see every day representatives from these two countries sitting and working together. pic.twitter.com/9SBJu0YSyh

— Gilad Katz (@CG_GiladKatz) June 25, 2019