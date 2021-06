Roditelji ubili i raskomadali sina jer se nije oženio

Bračni par ne pokazuje nikakvo kajanje zbog ovih ubistava i pravda se time da su ubijeni “bili moralno iskvareni”, prenosi Blic.

Ukoliko budu osuđeni, čeka ih doživotna robija.

Ubistva iz časti u Iranu nisu rijetkost i svake godine desetine ljudi bivaju ubijeni od strane rodbine zbog ” povrede časti porodice”. Ipak, posljednji slučaj ubistva iz časti duboko je šokirao iransko društvo.

This person is named Babak Khorramdin, a movie actor from Tehran/Ekbatan!

His father Unconscious him and then dismembered his body!

After his arrest and confession, he said that his son was single and said that because he was single, I killed him!#بابک_خرمدین pic.twitter.com/ZLHZ6Hb463

— A L I A (@aliakbaar7) May 17, 2021