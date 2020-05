Roditelji u šoku: Đaci vjerske škole dobili zadatak da razlikuju žanrove filmova za odrasle

Škola engleske crkve “Archbishop Sentamu Academy” u Halu našla se na udaru roditelja ali i kompletne javnosti kada je traženo od đaka starosti od 11 do 14 godina da objasne termine za domaći zadatak, kao što su “hardcore”, “transgender”, “soft” i “revenge” pornografija.

Takođe, morali su da odgovore na pitanja o mokrim snovima, seks trafikingu i sakaćenju ženskih genitalija. Dok je zadatak bio u sklopu leksije o seksualnom obrazovanju, jedna majka je istakla da je materijal koji je dobila njena 11-godišnja kćerka nepristojan i smatra da ju je “prestrašio za cijeli život”.

– Moja kćerka je u velikoj mjeri dijete, imamo i dalje magične vilenjake, njena soba je okrečena motivima iz crtaća “My Little Pony”. Ona je još veoma nevina i naivna – rekla je zabrinuta majka.

Iako ona smatra da je seksualno obrazovane dobra stvar za djecu i da nema ništa protiv da njena kćerka pohađa časove iz tog predmeta, ali ističe da mora da se povuče linija između toga i “stvari koje će uništiti njen um”. Dodala je da je učenicima rečeno da koriste Gugl pretragu da bi uradili domaći.

A school in Hull gave out homework to children aged between 11 and 14 that asked them to define ‘drag queens’, ‘hardcore porn’ and what appears to be ‘transgender pornography’. But of course, the sexualisation of children is just a ‘far right conspiracy’. Homeschool your kids. pic.twitter.com/3m9Gc6BP2Y

— Wulfric Thorn (@WulfricThorn) May 19, 2020