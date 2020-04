Nasilni zatvorenik iz Turske uhapšen je zbog ubistva devetogodišnje kćerke nakon što je pušten iz zatvora zbog pandemije virusa korona.

Muslum Aslan (33) osuđen je prošle godine zbog ubadanja svoje supruge Rukije Aslan u Turskoj. Prošle nedjelje pušten je iz zatvora kao dio vladine šeme amnestije zbog trenutne pandemije, prenosi britanski Miror.

Prema pisanju medija, zatvorenici su pušteni iz turskih zatvora kako bi se spriječilo širenje virusa korona u prenatrpanim objektima.

Nakon izlaska iz zatvora, Aslan je otišao do kuće supruge i pokušao je da kidnapuje njihovo troje dece, što je dovelo do tuče u kojoj je otac pretukao na smrt devetogodišnju kćerku Sejlan.

Nakon ubistva pobjegao je sa mjesta zločina, ali je kasnije uhapšen u parku.

Sejlan je odvedena u bolnicu, ali je ubrzo preminula od zadobijenih povreda.

Njegova žena Rukija, koja je podnijela zahtjev za razvod braka, rekla je kako je Aslan sve vrijeme bio agresivan prema djeci.

Smrt djevojčice izazvala je bes na društvenim mrežama, a aktivisti za zaštitu prava žena kritikuju oslobađanje nasilnih prestupnika.

Organizacija "We Will Stop Femicide" saopštila je da je najmanje 29 žena ubijeno između 11. marta, kada je Turska prijavila prvi slučaj virusa korona, do kraja marta.