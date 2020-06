Riječi kćerke Džordža Flojda odjekuju svijetom

"Nedostaje mi tata, igrali smo se zajedno", rekla je malena Đijana Điđi Flojd i poručila da bi voljela da postane ljekar kako bi pomagala ljudima.

Njena mama Roksi Vošington je dodala da kćerkici nije ispričala cijelu priču o tome šta se desilo njenom tati već da joj je samo rekla da je on preminuo jer nije mogao da diše, piše Dejli mejl.

Malena Đijana se samo dan ranije pojavila na snimku na kojem je stric na mirnom protestu u Mineapolisu koji je pokrenula Flojdova porodica, nosi na ramenima i govori joj: "Tata je promijenio svijet" misleći na Džordža Flojda.

Djevojčica je zatim ponovila ovu rečenicu (brat Džordža Flojda je na protestu u Minesoti poručio okupljenim da nasilje nije rješenje već glasanje za pravog čovjeka aludirajući da na predstojećim američkim predsedničkim izborima zakazanim za 3. novembar ne glasaju za aktuelnog predsjednika Donalda Trampa).

EXCLUSIVE: “I miss him.” George Floyd’s 6-year-old daughter speaks out about her dad for first time. https://t.co/bBGr4T4Es4 pic.twitter.com/d4dkj5AMEy

