Republikanci stali na stranu Trampa: Protivljenje potvrdi Bajdenove pobjede

Elektorski koledž je 14. decembra potvrdio pobjedu kandidata demokrata Džozefa Bajdena na predsjedničkim izborima.

U saopštenju koje je Tviteru objavio senator Ted Kruz navedeno je da su glasanje obilježili navodi o izbornoj prevari i nepravilnostima, prenosi Glas Amerike.

- Izborne prevare su konstantan izazov u našem izbornom procesu, iako se njihov obim osporava. Navodi o prevarama i nepravilnostima na izborima 2020. premašuju bilo koje dosadašnje - ukazano je u zajedničkoj izjavi 11 republikanaca.

Naveli su i primjer izbora održanih 1877. koje su, kako navode, obilježile optužbe za prevaru u više država.

- Kongres tada nije ignorisao te navode, niti su mediji one koji ih upućuju odbacili kao radikale čiji je cilj podrivanje demokratije. Umjesto toga, Kongres je imenovao Komisiju, koju je činilo po pet članova Senata i Predstavničkog doma, kao i pet članova Vrhovnog suda koji su razmotrili ono što se smatralo spornim. Trebalo bi to da slijedimo - navedeno je u saopštenju.

BREAKING: A coalition of GOP senators and senators-elect, led by Sen. Ted Cruz, will object to the Jan. 6 certification of the election results when a joint session of Congress meets next week unless there is an emergency 10-day audit of the results.https://t.co/qHReN242Ua

— Fox News (@FoxNews) January 2, 2021