Renci: Koronom je zaraženo 12 miliona Italijana

Virusom korona u Italiji je zaraženo 12 miliona ljudi, izjavio je bivši italijanski premijer Mateo Renci, koji se založio za ponovno “otvaranje države“.

Renci, koji je bio na čelu italijanske vlade od februara 2014. do decembra 2016, to je rekao u uključenju uživo na Fejsbuk profilu. On se pozvao na procjene epidemiologa da je između 10 i 20 odsto stanovništva Italije zaraženo, ali da nije razvilo simptome.

- To znači da je zaraženo između šest i 12 miliona Italijana. Ti ljudi su razvili antitijela i mogu drugačije da žive. Dakle, treba shvatiti koliko je ljudi zaista zaraženo - rekao je Renci i pozvao na masovno testiranje kako bi se utvrdilo ko je preležao virus.

Nekadašnji predsjednik Demokratske partije, jedne od najvećih italijanskih stranaka, naveo je da bi trebalo razmotriti postepeno ukidanje karantina i otvaranje zemlje, prenose italijanski mediji.

Kako je objasnio “bližimo se okupacijskom masakru i ne možemo čekati vakcinu zatvoreni u kuće“.

Dodao je da bi trebalo spriječiti “ubistvo sektora usluga, turizma i proizvodnje“.

- Potrebni su nam konkretni prijedlozi. Ako ne radite, ne donosite novac kući. Možda nećete umrijeti od Kovida-19, ali hoćete od gladi. Ne možemo se zatvoriti u kuće na dvije godine, ne možemo to izdržati ekonomski - naveo je, između ostalog, bivši italijanski premijer.