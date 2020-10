Razoran zemljotres pogodio Grčku i Tursku, srušene zgrade u Izmiru

Snažan 6.9 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Tursku, a toliko je bio jak, da se osjetio u Grčkoj.

Prema nekim informacijama, čak su registrovana podrhtavanja i u Albaniji i Bugarskoj, a strani mediji javljaju da postoji navodno opasnost od cunamija.

6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey.

Takr care, best wishespic.twitter.com/YxHSTlJEsR — avi scharf (@avischarf) October 30, 2020

Za sada nema informacijama o žrtvama ili eventualnoj materijalnoj šteti, ali prema prvim vijestima koje stižu iz Turske, više zgrada je srušeno u Izmiru, a srušena je i jedna škola na Samosu. Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vide ljudi kako panično stoje na ulicama Izmira, a stambene zgrade su u ruševinama.

Get well soon Izmirhttps://t.co/FNSrVu1Koe — avi scharf (@avischarf) October 30, 2020

Na licu mjesta su spasilačke ekipe.

Video continues to come in of buildings collapsing in Turkey following massive 6.9 magnitude quake. (ht @Archer83Able) pic.twitter.com/0UOgQe1kut — 𝕯𝖔𝖌𝖊 🎃 (@IntelDoge) October 30, 2020

Poslije zemljotresa došlo je do podizanja nivoa mora što je uzrokovalo plavljenjem gradskih ulica na obalama gradova, a voda je nosila i manje brodove i čamce.



#BREAKING #izmir Sea level rises as the result of the 6.6 magnitude earthquake in Izmir, western Turkey. pic.twitter.com/Dy555dX19M — Rasan Remzi 😷 (@RasanRemzi) October 30, 2020

Potres je bio veoma jak i u grčkoj prestonici.

- Sve je počelo da se trese oko nas, neke stvari su popadale sa polica - rekao je Janis M. iz Atine za naš portal.

Mediji su u prvi mah objavili da je zemljotres jačine 6,6 stepeni, da bi naknadno seizmolozi potvrdili da je udar bio 6,9.