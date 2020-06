Razbjesnio mnoge: Tramp: Ovo je divan dan za Džordža Flojda

– Nadam se da nas Džordž gleda odozgo i govori: ‘Ovo što se događa u našoj zemlji je divno.’ Ovo je divan dan za njega, divan dan za sve. Ovo je divan dan za sve nas kad se radi o jednakosti – rekao je Tramp.

President Trump touted the improved unemployment numbers in the Rose Garden this morning and said they marked a “great day” for George Floyd https://t.co/HGd2aN1GUk pic.twitter.com/GA2Qi2ydlj

— POLITICO (@politico) June 5, 2020