Rastu tenzije: Dvije nuklearne zemlje na korak od rata?

U napadu je u potpunosti uništen kamp za obuku terorističke organizacije Džaiš el Muhamed. Pakistan je na to odgovorio podizanjem svojih vojnih aviona, prenosi Sputnjik.

Ova situacija predstavlja eskalaciju neprijateljstva između dvije susjedne zemlje s nuklearnim naoružanjem.

ये मोदी का हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी,

Air Force carried out aerial strike early morning today at terror camps across the LoC and Completely destroyed it

एक एक क़तरा ख़ून का हिसाब होगा !ये तो एक शुरुआत है .. ये देश नहीं झुकने दूंगा...#Balakot #Surgicalstrike2 pic.twitter.com/fqYJgWxuqX

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) February 26, 2019