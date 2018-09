Raste broj žrtava: Tajfun se ne smiruje VIDEO

To su saopštile tamošnje vlasti, a prenosi BBC.

Tajfun je prešao preko ostrva Luson i sada se kreće ka južnom dijelu Kine. U prethodnom bilansu je bilo 12 mrtvih. U naletu tajfuna srušeni su krovovi i brojno drveće, pokrenuta su 42 klizišta i neka mjesta su poplavljena.

Manghut, najjači tajfun koji je pogodio taj arhipelag od početka godine, imao je propratne vjetrove do 185 kilometara na čas.

