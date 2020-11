Trampovi ljudi snimili nedozvoljene aktivnosti u Detroitu!

Na snimku koji je snimila Keli Sorel, teksaški advokat i član Advokata za Trampa, vidi se osoba u bijelom kombiju kako donosi određeni sadržaj ispred mjesta za brojanje glasačkih listića i unosi ga unutra.

Trampov pristalice alarmiraju javnost da je sumnjivi sadržaj možda bila glasačka kutija koja je stigla dugo nakon što se očekivalo da su svi glasački listići primljeni.

Sorel je izjavila da su posjetioci mogli da uđu i napuste objekat u kome se broje glasovi bez ikakve provjere identiteta, prenosi Getavej pablik.

Radnici su očigledno radili u šestočasovnim smjenama, što znači da nisu imali potrebu za noćnim prtljazima.

WATCH: Suitcases and Coolers Rolled Into Detroit Voting Center at 4 AM, Brought Into Secure Counting Area https://t.co/PfL9rI3B5I

— Eric Trump (@EricTrump) November 5, 2020