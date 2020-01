Rakete ispaljene na ambasadu Amerike u Bagdadu

Rakete su pogodile Zelenu zonu Bagdada , prenio je AFP pozivajući se na sigurnosne izvore.

Prilikom eksplozija, aktivirali su se sistemi upozorenja ovog objekta i ljudima je savjetovano da potraže utočište, pokazuju snimci s mjesta događaja.

#Breaking

"Seek shelter"

We are still advised to take cover in Union III, just across the road from the #US embassy in Green Zone #Baghdad. A few rockets allegedly hit nearby.

I didn't hear any explosions as we were in hard cover. pic.twitter.com/pj9U5KPUqi

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 26, 2020