Radnik američke pošte otkrio prevaru na predsjedničkim izborima

Navodni uzbunjivač Ričard Hopkins rekao je da je čuo upravnika pošte Roberta Vajsenbaha mlađeg da je u četvrtak razgovarao sa drugim zaposlenim o glasačkim listićima koji bi trebalo da budu „antidatirani“. Prema Hopkinsu, Vajsenbah je rekao da je na većini glasačkih listića koji su stigli u srijedu, dan nakon izbora, datum vraćen na utorak, ali da je na jednom pogrešno ovjeren tačan datum – 4. novembar.

​Američki zakon nalaže da se glasački listići poštom pošalju do dana izbora, da bi bili važeći. U izbornoj noći predsjednik Donald Tramp imao je značajna vođstva nad demokratskim rivalom Džoom Bajdenom u neopredijeljenim državama kao što su Pensilvanija, Mičigen, Viskonsin i Džordžija. Međutim, vođstvo se „istopilo“ nakon prebrojavanja gomile glasačkih listića u naredna tri dana. Tramp je najavio da će pokrenuti pravne postupke zbog nepravilnosti u procesu prebrojavanja glasova, tvrdeći da bi pobijedio ako bi se računali samo „legalni glasovi“.

Hopkins je „anonimni uzbunjivač“ iz video snimka „Prodžekt Veritasa“ objavljenog u četvrtak uveče. U video snimku, Hopkins je tvrdio da je šef pošte naredio da se „glasovi antidatiraju". Vajsenbah je negirao optužbu, odbacujući je kao „neistinitu“, ali je i prekinuo vezu sa osnivačem „Prodžekt Veritasa“ Džejmsom O'Kifom, odbivši da komentariše prijavljeni incident.

