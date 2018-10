Rab: Moguće prihvatanje kraćeg prelaznog perioda

Velika Britanija mogla bi da prihvati prelazni period od nekoliko mjeseci nakon Bregzita ukoliko bi EU odustala od svojih prijedloga za granicu između Sjeverne i Republike Irske, rekao je danas britanski ministar za Bregzit Dominik Rab.

Razgovori između Londona i Brisela su u zastoju uglavnom zbog nesuglasica oko prijedloga EU za prelaznu fazu ili "bekstop" tokom koje bi Sjeverna i Republika Irska ostale dio carinske unije ukoliko ne bi bilo dogovora o budućim trgovinskim odnosima.

Prelazna faza Bergzita ili period implementacije tokom kojeg bi Britanija zadržala regulative EU i tako izbjegla granične probleme sa Irskom treba da bude okončana u decembru 2020. godine.

"Ukoliko nam zatreba most od kraja implementacionog perioda do budućih odnosa, ja sam otvoren za upotrebu kraćeg produženja tog perioda. To je očigledno moguća ruta ako bi bila kratka, možda par mjeseci", kaže Rab.

Glavni pregovarač EU za Bregzit Mišel Barnije krajem sedmice iznio je čvrst stav da je nakon Bregzita potrebno vršiti provjere robe isporučene iz kopnenog dijela Britanije ka Sjevernoj Irskoj, ali je insistirao na tome da to neće imati oblik nove granice.

Velika Britanija ističe da je neprihvatljiv prijedlog EU o prelaznom periodu za zadržavanje Sjeverne Irske u carinskoj uniji jer bi time bila stvorena granica u Irskom moru.

London je više za prelazni period tokom kojeg bi cijela Britanija ostala unutar carinske unije, ali da to mora biti u određenom vremenskom roku ili formirati jasan izlazni mehanizam.