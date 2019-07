Putnica u avionu laptopom izudarala dječka jer je gledao drugu djevojku

Video tog bizarnog događaja snimila je jedna od putnica i postavila na društvene mreže pa je brzo postao viralan. Pokazuje pravu kanonadu uvreda gnjevne putnice na račun njenog dječka, kog je kasnije i fizički napala.

Svađa je kulminirala kad je ljutita putnica počela da se obračunava sa svojm dječkom kroz prolaz između sedišta na pripremi za let "Amerikan Erlajnza" iz Majamija u Los Anđeles, razbivši mu potom laptop o glavu.

S obzirom na to da je i nakon toga postajala sve agresivnija, posada je pokušala da interveniše kako bi smirila situaciju i zaštitila muškarca ističući da je u blizini žene bilo malo dijete.

No, dok je putnica i dalje furiozno prijetila dječku, stjuardesa ju je zamolila da ponese svoj prtljag u prednji dio aviona prema izlazu, što je ona i učinila, a nakon što je obavještena da će biti udaljena s leta stigao je i pilot koji ju je obavjestio kako će biti optužena i za napad.

Žena i muškarac su po izlasku iz aviona uhapšeni, a iz kompanije "Amerikan Erlajnz" dali su kratku izjavu za britanske medije.

"Prij e polijetanja našeg aviona sa međunarodnog aerodroma u nedelju iz Majamija za Los Anđeles dvoje putnika je učestvovalo u svađi i tuči. Zatražili smo intervenciju policije, pa su oba putnika udaljena s leta. Zahvaljujemo posadi jer je brzo dejstvovala kako bi se rešila situacija," rečeno je za "San".

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G

— Julia Scorupco (@juliascorupco) 22. srpnja 2019.